"15 Temmuz Şehitleri Afiş Tasarım Sergisi" Milli Kütüphanede açıldı - Son Dakika

"15 Temmuz Şehitleri Afiş Tasarım Sergisi" Milli Kütüphanede açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 2016 yılında gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitleri" konulu "Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması"nda ödüle layık görülen afişleri yeniden sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 2016 yılında gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitleri" konulu "Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması"nda ödüle layık görülen afişleri yeniden sergiledi.

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Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, genç tasarımcı ve sanatçıları desteklemek adına birçok etkinliğe imza attıklarına dikkati çekti. Yavuz, "Bu yarışma ve etkinlikler aracılığıyla hem onları yüreklendiriyoruz hem de sosyal olaylar karşısında farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yavuz, sergiyle 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde milletin milli iradeye sahip çıkışının, darbecilere karşı birlik ve beraberliğin gücünü temsil eden bağımsızlık inancının, milletin devletine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ve eşsiz mücadele ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması ve görsel bir bellek oluşturulmasının amaçlandığını vurguladı.

Ülkenin siyasi tarihi açısından büyük öneme sahip 15 Temmuz'da şehit olan 251 kişinin hatıralarını yaşatmak ve bu vesileyle vatan için geçmişten bugüne kadar şehit düşenleri anmanın en ulvi amaçları olduğunu belirten Yavuz, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Yavuz, 14-24 Temmuz'da gezilebilecek serginin, talep görmesi halinde Kurban Bayramı'na kadar açık kalabileceğini sözlerine ekledi.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan da sergiyle gençlerin 15 Temmuz ruhunu kavramsallaştırdıklarını söyledi.

Özkan, yarışmada 367 eser arasından 9'unun başarı ödülüne, 10'unun mansiyona, 31'inin ise sergilenmeye layık görüldüğünü hatırlattı.

Sergide 15 Temmuz gecesi Anadolu Ajansı foto muhabirlerince çekilen fotoğraflar da yer aldı.

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:49 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat '15 Temmuz Şehitleri Afiş Tasarım Sergisi' Milli Kütüphanede açıldı - Son Dakika
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