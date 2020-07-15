15 Temmuz şehitleri Akhisar'da anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri Akhisar'da anıldı

15 Temmuz şehitleri Akhisar'da anıldı 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Akhisar Yeni Mezarlık içerisinde bulunan Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Akhisar Şehitliği'nde program düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi

ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı

ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın

Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü

Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm

Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi

Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi

Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı

Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın

Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı

Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı

Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar

TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı