15 Temmuz şehitleri Akhisar'da anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri Akhisar'da anıldı

15 Temmuz şehitleri Akhisar'da anıldı 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Akhisar Yeni Mezarlık içerisinde bulunan Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Akhisar Şehitliği'nde program düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri Akhisar'da anıldı

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MANİSA - 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Akhisar Yeni Mezarlık içerisinde bulunan Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Akhisar Şehitliği'nde program düzenlendi.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın eşliğinde Türk bayrağı göndere çekilirken ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Akhisar İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu'nun şehitler adına dua etmesi ile programı tamamlandı.

Yapılan duanın ardından Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutan Vekili Hava İstihkam Yüzbaşı Yasin Acur, Akhisar Belediye Başkan Vekili Ozan Kıvrak, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, daire müdürleri ve amirleri ile siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Akhisar, Manisa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 15 Temmuz şehitleri Akhisar'da anıldı - Son Dakika
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