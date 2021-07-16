15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Çekmeköylü vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde buluştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler tüm yurtta olduğu gibi Çekmeköy'de de çeşitli törenlerle anıldı. Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak; Şehit kabirleri ziyaret edildi ardından Hacı Yusuf Cebir Cami'nde mevlit okutuldu.

Cemal Güngör Parkı'nda açılan fotoğraf sergisi ile 15 Temmuz gecesi yaşananlarda fotoğraflarla anlatıldı.

Anma etkinlikleri akşam Taşdelen Cemal Güngör Parkı içerisinde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma programına Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliği yaptı. Törene; AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cenap Yağmur, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yunus Başer, Demokrat Parti İlçe Başkanı Metin Özkan, Yeniden Refah Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Önder Ayyıldız, Vatan Partisi İlçe Başkanı Songül Çağlar, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü, Çekmeköy Garnizon Komutanı, Çekmeköy Müftüsü, Çekmeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda selamlama konuşması gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Ben 15 Temmuz'da bir şey için hep Allah'a şükrettim. 15 Temmuz akşamı Rizedeydim. Bütün ailemle annemle, babamla, çocuklarımla, eşimle… 21: 00 uçağıyla İstanbul'a yolculuk yapmaya başladık. Eğer o gün bu kardeşiniz Rize'de kalmış olasaydı, İstanbul'a gelememiş ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele edememiş olacaktı. Ama şükür ki biz Sabiha Gökçen'e inmiş son uçağın yolcusuyduk. Sabah sela okunana kadar annemle, babamla, evlatlarımla bu ülke için, bu toprak için, bu bayrak için hainlere karşı milletimizle omuz omuza mücadele ettik. Bize bu mücadeleyi nasip eden Allah'a şükürler olsun. Oradaki mücadelemizin ardından 30 gün vatandaşlarımızla beraber bu sokaklarda mücadele ettik, beraber nöbet tuttuk. Bugün olduğu gibi meydanlarda hiçbir ayrım yapmadan Alevisi, Sünnisi, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hep beraber dedik ki ey hainler! Bu bayrak inmeyecek, bu Kur'an susmayacak bunu böyle bilin. Bütün ülkemiz bunu haykırdı. Dün olduğu gibi bugün de yine nöbette yine milletimizin emrindeyiz. Hainlere ve darbecilere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bugün bu meydanda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize saygılarımı sunuyor, vatan müdafasında şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum, " dedi.

Program öncesinde Bekir Köse Kur'an tilavetinde bulundu. Kur'an tilavetinin ardından Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit dua etti.

Program esnasında Bekir Köse vatandaşlarla birlikte 15 Temmuz Marşlarını seslendirdi.

Anma etkinlikleri gece 00: 13 de okunan sela ile son buldu.