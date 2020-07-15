15 Temmuz şehitleri anıldı - ADANA - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri anıldı - ADANA

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi, mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi, mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi.

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Adana'da, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'ndeki anma programında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, yıllarca Türk milletini ve Anadolu toprağından ilelebet sürmek veya yok etmek için hain emelleri olanların sürekli çabaladığını söyledi.

Bu ülkelerin, Türkiye'ye dışarıdan saldırıyla amaçlarına ulaşabileceğini düşündüğünü ancak her defasında milletin fedakarlığı ve kahramanlığıyla saldırıların püskürtüldüğünü vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Bu ülkeler, 'O zaman başka bir plan devreye sokalım' ve 'bu milleti biz içten çökertelim' dediler. Bugün FETÖ diye adlandırdığımız hain örgütü yıllarca hazırladılar. O gece bir anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde yuvalanmış bir çetenin düğmeye basmasıyla sivil ve diğer kanattaki tüm aktörlerle bir darbe girişimine başladılar. Onların hesabı, 'nasıl olsa sokaklara bir iki tane tank çıktığında, semalarda bir iki uçak uçtuğunda bu millet elini kolunu yanlara düşürür ve kolayca teslim olur' üzerine kuruluydu. Bu hainlerin ve onları kumanda edenlerin, efendilerinin bilmediği bir şey vardı. Normal zamanda bu millet normal bir hayat sürebilir ama söz konusu kendi kutsal değerleri olduğunda neler yapabileceklerini en başta canları olmak üzere nelerden fedakarlık edebileceklerini bilmiyorlardı. O hainler bilmediği gibi efendileri de bilmiyordu."

Program, şehitler için dua edilmesi ve şiirlerin okunmasıyla son buldu.

Şehitlerin isminin yazılı olduğu zırhlı araçlarla camiye geldiler

Şehitler için merkez Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camisi'nde mevlit programı düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesinde görevli polisler, programın düzenlendiği camiye darbe girişiminde şehit olan Adanalı polislerin isimlerinin yer aldığı zırhlı araçlarla geldi.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu programda şehitler için dua edildi.

Programa Vali Süleyman Elban, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına saldırıda şehit düşen polis memuru Aytekin Kuru da Kozan ilçesinin Pekmezci köyü mezarlığındaki kabri başında anıldı. Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda şehit Kuru için dua edildi.

Osmaniye, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri anıldı - ADANA - Son Dakika
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