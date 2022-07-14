15 Temmuz Şehitleri anısına dikilen 251 fidan ve ağaca bakım yapıldı

EDİRNE - Edirne'de 2017 yılında demokrasi şehitleri adına oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki ağaçlar ve fidanlara bakım yapıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü çerçevesinde 'Türkiye Aşkına' temasıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de şehitler düzenlenen etkinlikle anıldı. Bu etkinlikler çerçevesinde Kirişhane mevkii Tunca Nehri set boyunda geçtiğimiz yıllarda oluşturulan 6 dekarlık alandaki ormanda bulunan ağaç ve fidanların bakımı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, "15 Temmuz Şehitleri" anısına, Kirişhane mevkii Tunca Nehri set boyunda geçtiğimiz yıllarda oluşturulan hatıra ormanında gerçekleşen programda, protokol üyeleri ağaç ve fidanların bakımı yaptı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü çerçevesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen bir faaliyette bir araya geldiklerini söyleyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Burada aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak adına, fidanlık alan oluşturuldu her yıl bunun bakımı yapılıyor yeni fidanlar ekiliyor. Bu yıl da arkadaşlarımızla beraber hep birlikte yeni fidanlar ekiyoruz. Arkadaşlarımız bakımlarını yapacaklar, takip edecekler. İnşallah bu ağaçların büyüdüğünü göreceğiz" dedi.

Düzenlenen etkinliğe Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Orman İşletme Müdürü İnsan Ceylan ve kürüm müdürleri katıldı.

Ağaç ve fidanların bakımının ardından yeni fidanlar toprakla buluşturuldu. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından etkinliğe katılanlara şapka dağıtıldı.

Düzenlenen etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.