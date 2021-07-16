15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu. AİÇÜ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nın da katkısıyla fidan dikimi yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun gerçekleştirilen etkinliğe Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı eski Valisi Musa Işın, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz'da yaşananları unutturmayacaklarını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirdiği hain silahı darbe girişimine karşı koyarken şehit olan 251 vatan evladının anısına fidan diktiklerini söyledi. Fidan dikim töreni sonrası etkinler kapsamında merkezi yerleşkede 15 Temmuz şehitleri anısına saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. - AĞRI

Son Dakika

Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor

Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı

Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek

Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı

16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı

Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin

Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti

Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü