15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi - SİVAS - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi - SİVAS

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.

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Sivas- Ankara kara yolundaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 yıl önce yaşanan kalkışmada, Anadolu'nun yiğitlerinin sokaklara dökülerek darbeyi püskürttüğünü söyledi.

15 Temmuz gecesi tarihe şanlı bir sayfa açıldığını belirten Ayhan, "Üzerimize düşen öncelikle bu darbeye girişim sürecini çok iyi bir şekilde milletimizin idrak etmesi gerekir. Demokrasi bilincinin, milli birlik düşüncesinin sürekli çocuklarımızın zihinlerinde yerleşmesi gerekir." dedi.

Sivaslı 2 bin 982 şehit ve gazi anısına aynı rakamda fidanın toprakla buluşturulacağını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Rabbim ülkemizi bu tür şarlatanlardan, FETÖ gibi terör örgütlerinden muhafaza eylesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bir daha böyle musibetleri Rabbim yaşatmasın. Biz de ülkemizin, devletimizin ve milletimizin sadık birer hizmetkarı olarak daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu topraklar üzerindeki kahpe planları her zaman ters yüz edeceğiz."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de 4 yıl önce bu ülkenin ekmeğini yiyen ancak başka karanlık odaklara hizmet eden bir grup teröristin demokrasiye ve insanlığa karşı hain bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu söyledi.

FETÖ'nün yıllardır kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, toplumun her kanalına sızarak ülkeyi farklı mecraya getirmek için kalkıştığı darbe girişiminin, milletin dik duruşuyla, liderine sahip çıkmasıyla, onuruna ve haysiyetine sahip çıkmasıyla bertaraf edildiğini dile getiren Bilgin, "Bu ülkeden beslenen ve bu ülkenin silahını kullanan hain terör örgütünün kendi insanını, askerini ve polisini şehit etmesini asla unutmayacağız. Böyle bir hain kalkışmaya karşı milletimizin göstermiş olduğu dik ve onurlu direnişi de unutturmamak adına 4 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde anma programı yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan ve il protokolü, şehitler ve gaziler anısına fidan dikti.

Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi - SİVAS - Son Dakika

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