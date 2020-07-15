15 Temmuz şehitleri anısına Kars ve Ardahan'da fidan dikildi - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri anısına Kars ve Ardahan'da fidan dikildi

Kars ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişi anısına fidan dikildi.

Kars ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişi anısına fidan dikildi.

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Kars Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Açık İnfaz Kurumu karşısında oluşturulan 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanında gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Törende, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişi anısına 251 fidan dikildi.

Fidan dikme törenine Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Adahan

Ardahan'da da Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak Kavşağındaki 15 Temmuz Hatıra Ormanında fidan dikimi ve bakımı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla buradaki etkinliğe, Vali Hüseyin Öner ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Vali Öner, burada diktiği fidana su verdi.

Törenin ardandan hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri anısına Kars ve Ardahan'da fidan dikildi - Son Dakika
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