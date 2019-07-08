Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitleri Anısına Offroad
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15 Temmuz Şehitleri Anısına Offroad

1 saat önce

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Karadeniz Offroad Kupası 2. ayak yarışı, 14 Temmuz günü Rize'nin Ardeşen ilçesinde organize edilecek.

15 Temmuz Şehitleri Anısına Offroad, System.String[]

Ardeşen Offroad Spor Kulübü (ARDOFF) tarafından Ardeşen'de yer alan Fırtına Vadisi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, Rize Valiliği, Ardeşen Kaymakamlığı, Ardeşen Belediyesi, Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenecek.

Türk sporcular haricinde Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Rusya'dan da konuk ekiplerin katılacağı yarış 13 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de Ardeşen ilçe merkezinde yapılacak start seremonisi ile başlayacak. 14 Temmuz Pazar günü saat 11:00 de start alacak olan mücadele, ekiplerin Ömer Halisdemir adı verilen 5,70 kilometrelik etabı 3 kez geçmesinin ardından saat 15:00'de sona erecek.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:55 Kaynak: Bültenler
Ardeşen, Rize, Güncel
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