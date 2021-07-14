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15 Temmuz şehitleri anısına rafting yarışı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri anısına rafting yarışı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:40
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Ordu'da 15 Temmuz şehitleri anısına rafting yarışı düzenlendi.

Ordu'da 15 Temmuz şehitleri anısına rafting yarışı düzenlendi.

Ordu Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma programı kapsamında spor etkinlikleri 14'üncü gününde rafting yarışı yapıldı. Altınordu ilçesi Hacılar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Melet Irmağı'nda düzenlenen yarışta, 7 takım ve 20'nin üzerinde sporcu katıldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de botlarla rafting sporuna katıldı.

"Allah hiçbir terör örgütüne fırsat vermesin"

Program öncesi konuşan Vali Tuncay Sonel, "15 Temmuz destanımızın 5'inci yılında tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bir haftadır Ordu'da etkinliklerimiz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bünyesinde devam ediyor. Bugün 7 bot Melet Irmağı'nda rafting yapacağız. Ordu aynı vakitte bir spor şehri. Bu Ordu'nun derelerinden de istiyoruz ki rafting ve diğer su sporlarıyla faydalanalım. Bugün canlarını seve seve bu aziz vatana feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve gazilerimize sağlıklı günler temenni ediyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Ezanımıza, vatanımıza göz diken hainlere, bunun ister FETÖ olsun, ister PKK olsun hangi terör örgütü olursa olsun Allah bunlara fırsat vermesin" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise, "15 Temmuz şehitlerimizin anısına rafting yarışması var. Melet Irmağı'nda yaklaşık 20'nin üzerinde sporcu yer alıyor. Şehitlerimizi anacağız, gençlerimize 15 Temmuz'u unutturmamak ve Türkiye'nin geçilmez olduğunu unutturmamak için bu etkinlikleri yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu etkinliklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve sporcular, yaklaşık 3 buçuk kilometrelik parkuru tamamladı. Program sonunda Vali Tuncay Sonel, Rektör Akdoğan ve Başkan Aşkın Tören, katılımcılara ve sporculara madalya takdim etti. Madalya takdimi sonrası 15 Temmuz ve tüm şehitler için dua edildi. - ORDU

15 Temmuz şehitleri anısına rafting yarışı
15 Temmuz şehitleri anısına rafting yarışı
15 Temmuz şehitleri anısına rafting yarışı
15 Temmuz şehitleri anısına rafting yarışı
15 Temmuz şehitleri anısına rafting yarışı
15 Temmuz şehitleri anısına rafting yarışı

Tuncay Sonel, Melet Irmağı, 15 Temmuz, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 15 Temmuz şehitleri anısına rafting yarışı - Son Dakika Spor


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