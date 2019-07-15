Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehitleri anısına 'trap ve tek kurşun yarışması'
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15 Temmuz şehitleri anısına 'trap ve tek kurşun yarışması'

2 saat önce

15 Temmuz şehitleri anısına 'trap ve tek kurşun yarışması'KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde, '15 Temmuz Şehitlerini Anma' etkinlikleri çerçevesinde 'atıcılık ve trap yarışmaları' düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri anısına 'trap ve tek kurşun yarışması'
KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde, '15 Temmuz Şehitlerini Anma' etkinlikleri çerçevesinde 'atıcılık ve trap yarışmaları' düzenlendi.
Emet Avcılar Kulübü Atış Poligonu'nda Emet Avcılar ve Atıcılar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından düzenlenen 'trap atış yarışması'na avcılar yoğun ilgi gösterdi. Tek kurşun ve trap atışlarında avcılar hünerlerini sergiledi. Yarışmalara Bursa, Balıkkesir, Manisa ve daha birçok ilden profesyonel ve amatör avcılar katıldı.
Emet Avcılar Kulübü üyeleri yaptıkları açıklamalarda, "15 Temmuz Şehitleri için düzenlediğimiz etkinliklere katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Biz birlik ve beraberliğimizi bugün burada gösteriyoruz. 15 Temmuzda bu ülkenin yalnız olmadığını, ikinci bir teşebbüste bulunmaları halinde ikinci bir silahlı milis gücün olduğunu o hainler bilsin ki bir daha bu tür olaylara kalkışmasınlar. Bu ülke yalnız değil" dediler.
Yarışmalarda dereceye giren atıcılara ödülleri protokol tarafından verildi.
15 Temmuz şehitleri anısına 'trap ve tek kurşun yarışması'
Emet, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:02 Kaynak: İHA
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