15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek mesajında, anayasal düzeni, temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmayı hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin 5. yılını hep birlikte idrak ettiklerini belirtti.

Türk milletinin, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokakları ve meydanları doldurduğunu ve tankın, topun, helikopterin, uçağın karşısında cansiperane şekilde karşı koyduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine, huzuruna yönelik yapılan bu alçakça girişimler, hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bugün bize düşen en önemli görev, şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatan topraklarına aynı inanç ve karalılıkla sahip çıkarak, ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast etmeye teşebbüs eden hain odaklara karşı dikkatli olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürmek olmalıdır. Başta hain darbe girişiminin seyrinin değişmesine vesile olan Niğde'mizin gururu kahraman Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir olmak üzere canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi karşısında, Türk milletinin dünyada eşi ve benzeri görülmemiş kahramanlık destanı yazıldığını vurguladı.

Niğde'nin demokrasinin yanında yerini aldığını bildiren Özdemir, "15 Temmuz, bütün dünyaya Türk milletinin nasıl bir vatan aşkına sahip olduğunu bir kez daha gösterdiği şanlı bir gündür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımsızlığımız için yazılan bu kahramanlık destanı, seneler geçse de unutulmayacak ve her daim tazeliğini koruyacaktır. Ömer Halisdemir'in ve cümle şehitlerimizin aziz ruhunu selamlayarak, tüm hemşerilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.