15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Bir Dizi Program Düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü nedeniyle İlimizde bir dizi etkinlikler düzenlendi.

İlk olarak Asri Mezarlıkta Asker ve Polis Şehitlikleri'ni ziyaret eden Valimiz Sayın Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri, okunan duaların ardından şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Valimiz Sayın Ali Fuat Atik ve diğer protokol üyeleri 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ülkemizde ve şehrimizde 15 Temmuz 2016'da yaşanan kahramanlıkları konu alan fotoğraf sergisini gezdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan törene, Valimiz Sayın Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özer, Adalet Komisyon Başkanı Halil Ortaköy, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Levent Güldoğuş ve diğer protokol üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma, Büyükşehir Belediyesi binasına kurulan dev ekrandan alanda toplanan vatandaşlara canlı olarak aktarıldı.

Valimiz Sayin Ali Fuat Atik yapmış olduğu konuşmada:

"15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlılar tarafından işgal edildiğinde bu topraklarda Ahmet Hulusi Efendi diye bir müftümüz vardı. Şu yanımızda gördüğünüz Sancağı eline alarak meydana çıktı ve şunu söyledi: "İşgal altında olan bir memlekette müminlerin silahlanması ve düşmana karşı koyması dini bir vecibedir. " diye Denizli halkını o tarihte işgale karşı birlik beraberlik içerisinde topyekun bir hale getirdi. Aynı şekilde o gelenekle benim Denizlili vatandaşlarım, Denizlili hemşerilerim, 15 Temmuz 2016 gününde aynı duyarlılıkla, aynı anlayışla, vatanına göz diken, milletine göz diken, toprağını parçalamak isteyen, bizden gibi görünüp ama bizim gibi olmayan, kafasını kiraya vermiş, beynini satmış, dini kisve altında vatandaşımızı kandırmış teröristlere karşı Denizli'den bir ses haykırdık. Ben bunların hepsini o dönem çekilen fotoğraflardan, çekilen videolardan izledim, gördüm. Allah razı olsun. Vatanımıza, milletimize sahip çıktığınız için sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Denizli 1919'da göstermiş olduğu kahramanlık mücadelesini 5 yıl önce de gösterdi. Bu benim Denizlili vatandaşlarımın genlerinde var. Allah sizden razı olsun. Biz bu topraklara biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi 1071'de geldik. Biz 1071 tarihinde Anadolu coğrafyasında Türk Milleti olarak adım attığımız zaman o tarihten bu tarihe bizi bu topraklardan söküp atmak için türlü türlü oyunlar denediler ama başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü bizim bu topraklarımızın bir bedeli var. Bu bedeli biz kanımızla ödedik. 15 Temmuz'da da bunu yine gösterdik. Bir daha denemeye kalkarlarsa da alacakları cevabı gördüler. Elbette ki bu tarihsel süreçte özellikle son 20 yılda ülkemizin istikrarlı gidişini bozmak isteyen, bu istikrarı hazmedemeyen, Türk Milletinin ayağa kalkmasını, Türklerin şahlanmasını hazmedemeyenler, maşa olarak elemanlarını, kudurmuş köpeklerini, sahneye sürdüler. Çok şükür ben böyle bir milletin evladıyım. Sizlerden birisiyim. Biz bu vatanı böldürtmedik böldürtmeyeceğiz. Sizler dualarınızla, bizler yapmış olduğumuz görevle İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar yaşatacağız. Sözlerime son verirken Denizli hemşerilerime 15 Temmuz 2016 tarihinde göstermiş oldukları üstün gayretler ve vatan savunmasından dolayı şükranlarımı arz ederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun var olun. " dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 5. yıl dönümünde, tüm ülkede olduğu gibi Denizli'de de Sancak Koşusu düzenlendi. Etkinlik öncesi koşunun yapılacağı güzergah trafiğe kapatıldı. Açıkhava Tiyatrosu önünden saat 22. 00'de başlayan koşuda, sporcular 100'er metre arayla konumlandırıldı. Sancağı aldıktan sonra 100 metre koşan sporcular sırayla birbirlerine sancağı teslim etti. 25 milli sporcunun yer aldığı koşuda, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na birinci olarak sancağı ulaştıran sporcu Mehmet Haydar Türk burada Denizli Sancağı'nı Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'e takdim etti. Koşunun tamamlanmasının ardından Valimiz sporcuları tebrik etti. Genç sporculara Valimiz Sayın Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

Türkiye'de eş zamanlı okunan salanın ardından Kuran-ı Kerim okunması ile devam etti. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerimiz için İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından yapılan dua ile son buldu.