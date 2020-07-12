15 Temmuz şehitleri Bağcılar'da özel programlarla anılacak - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri Bağcılar'da özel programlarla anılacak

15 Temmuz, Bağcılar Belediyesinin düzenleyeceği sala, nöbet, Kuran-ı Kerim tilaveti, dua, belgesel gösterimi, satranç turnuvası, şehitlik ve gazi ailesi ziyaretini içeren programlarla anılacak.

15 Temmuz, Bağcılar Belediyesinin düzenleyeceği sala, nöbet, Kuran-ı Kerim tilaveti, dua, belgesel gösterimi, satranç turnuvası, şehitlik ve gazi ailesi ziyaretini içeren programlarla anılacak.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre etkinlikler, Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" temalı online satranç turnuvasıyla başlayacak.

15 Temmuz saat 11.00'de 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar'ın kabri ziyaret edilecek, saat 14.00'te şehit aileleri ve gaziler evlerinde ziyaret edilecek.

Akşam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'ndaki programda ilçe yöneticileri ve vatandaşlar bir araya gelecek. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayacak programda İstiklal Marşı okunacak, belgesel gösterimi, sala ve protokol konuşmaları yapılacak. İlçe müftüsünün eşliğinde şehitler için toplu dua edilecek.

Gece boyunca Bağcılar'da yaşayan gençler sabah ezanına kadar dönüşümlü olarak demokrasi nöbeti tutacak.


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar halkını Bağcılar Meydanı'nda birlik içinde olmaya davet etti.

Kuran-ı Kerim, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri Bağcılar'da özel programlarla anılacak - Son Dakika
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