15 Temmuz şehitleri Beştepe Millet Camisi'nde dualarla anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri Beştepe Millet Camisi'nde dualarla anıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen mevlit programında şehitler dualarla anıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen mevlit programında şehitler dualarla anıldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, darbe girişiminin 4. yılında ülke genelinde öğlen namazı öncesi "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Mevlit Programı" düzenlendi.

Erbaş'ın katılımıyla Beştepe Millet Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlitten bölümler okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Musiki Korosu da ilahiler seslendirdi.

Şehitler için okunan hatimlerin duasını yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ya Rab, 15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milletimizin hürriyet ve iradesini tehdit eden bir ihanet karşısında hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine gark eyle. Bütün şehitlerimizi cennetinle ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Onları Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle ve Çanakkale şehitleriyle birlikte haşreyle Allah'ım."

Erbaş, "Allah'ım her birine minnet borçlu olduğumuz 15 Temmuz şehitlerimizin anne, baba, eş, evlat ve yakınlarına güzel bir sabır ve büyük bir ecir ihsan eyle. Şehitlerimizin kabirlerini pür nur, makamlarını ali eyle Allah'ım. ya Rab, gazilerimizi dünya ve ahirette nimetlerinle müşerref eyle. Sağlık ve huzurla uzun ömür ihsan eyle." şeklinde dua etti.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından dolayı şükreden Erbaş, şunları kaydetti:

"Ya Rab, bugünlerde, 86 yıldır büyük bir hasretle beklediğimiz Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasının sevincini yaşıyoruz. Sana sonsuz hamd-ü senalar olsun. İlahi ya Rabb'i, bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle. Bir daha bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme. İstanbul'un fethiyle birlikte kubbeleri ve minareleri tekbir sedalarıyla yankılanan Ayasofya'nın derununda taşıdığı manaları yeryüzüne egemen kılmak için büyük bir inanç, heyecan ve özveriyle çalışmayı bizlere nasip eyle Allah'ım."

Programa, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Erbaş, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri Beştepe Millet Camisi'nde dualarla anıldı - Son Dakika
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