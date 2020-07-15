15 Temmuz şehitleri Bosna Hersek'te anıldı - SARAYBOSNA - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri Bosna Hersek'te anıldı - SARAYBOSNA

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi anma programı düzenlendi.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi anma programı düzenlendi.

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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti.

Büyükelçi Koç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin asla unutulmayacağını vurgulayarak, "FETÖ'nün hain yüzünü, neler yapmaya çalışıldığını, nasıl bir kumpas ve organizasyon içerisinde olduklarını gördük. Bu tehlike sadece Türkiye için değil, tüm ülkeler için geçerli." mesajı verdi.

Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde de 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilirken, programa Saraybosna Başimamı Abdulgafar Velic de katıldı.

Velic, 4 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, bugün de 15 Temmuz şehitlerini dualarla andıklarını ifade etti.

Saraybosna'daki anma etkinlikleri kapsamında ayrıca, Maarif Okulları'nda şehitler anısına fidan dikilirken, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "15 Temmuz" temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren Bosnalı öğrencilere de hediyeleri takdim edildi.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen programda ise Karagöz Bey Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" temalı sergi açıldı.

UID, tarihi Başçarşı Meydanı'nda şehitleri andı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Temsilciliği de Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Meydanı'nda anma etkinliği düzenledi.

Meydana 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının olduğu dev bir pano kurulurken, hazırlanan el afişleri de dağıtılarak, FETÖ ve kalkıştığı hain darbe girişimi hakkında Bosnalılara bilgi verildi.

UID Bosna Hersek Başkanı Amina Secerovic Kaşlı, salgın nedeniyle bu yıl daha sınırlı bir etkinlik düzenlediklerini aktararak, "Bu şekilde o gece vatanları için canlarını feda eden kahramanları unutmadığımızı ve unutturmayacağımız göstermek istedik. Vatan haini FETÖ'nün o gece yapmaya çalıştığını hatırlatmak hepimizin görevidir." dedi.

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde de Dostluk Köprüleri Derneği tarafından şehir merkezindeki bir köprüye "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" yazılı büyük bir pankart asıldı.

Kosova'da da anma programı düzenlendi

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma programına ise Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, Kosovalı milletvekilleri, belediye başkanları ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Çağrı Sakar, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin FETÖ'nün işlediği tüm suçlar dikkate alındığında buz dağının görünen kısmı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de 4 yıldır sürdürülen soruşturma süreçlerinde elde edilen deliller ve itiraflar çerçevesinde, örgütün işlediği suçlar hakkında bugün daha fazla bilgiye sahip olduklarını aktardı.

Dost ve kardeş ülkelere, kirli yüzünü yasallık perdesi arkasında maskeleyen bu hain terör örgütüne karşı uyarmayı kendilerine görev addettiklerini belirten Sakar, şunları ifade etti:

"Yeni nesil terör örgütü olarak niteleyebileceğimiz FETÖ'nün mevcudiyetinin sürdürdüğü ülkelerde de Türkiye'de yaptıklarını tekrarlamayacağının hiçbir garantisi yoktur. FETÖ, var olduğu tüm ülkeler için ciddi bir tehdittir."

Damka ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini kısa sürede büyük bir güç haline getirmesinin bazı çevreleri rahatsız etmiş olabileceğini belirterek, "Ancak milletin iradesiyle demokratik seçimlerle başa geçmiş bir lidere karşı girişilen bu deneme, Türkiye Cumhuriyeti'nin durdurulmaz ilerleyişi karşısındaki korkuyu ve acizliği de ortaya koymaktadır." dedi.

Programın sonunda, Kosovalı ressamların 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi konu alan tablolarından oluşan sergi açıldı.

Saraybosna, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:48 Kaynak: AA

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