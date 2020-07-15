15 Temmuz şehitleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da anıldı

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü nedeniyle resmi konutta bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü nedeniyle resmi konutta bir basın toplantısı düzenledi. Bulgar basınına konuşan Sekizkök, "FETÖ ile mücadele noktasında kararlıyız, FETÖ okullarının burada faaliyet göstermemesini özellikle vurguluyoruz" dedi.

Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet

Dünyanın farklı bölgelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinlikler ile anılıyor.Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü nedeniyle resmi konutta bir basın toplantısı düzenledi. ?Bulgar medyasının da yakından takip ettiği toplantıda konuşan Büyükelçi Sekizkök, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından Bulgaristan makamlarının gösterdiği duyarlılığa bir kez daha teşekkürlerini iletti.

FETÖ'NÜN İKİ OKULU HALA FAALİYETTE

Büyükelçi Aylin Sekizkök terör örgütü FETÖ'ye ait iki okulun Bulgaristan'da faaliyet gösterdiğini ifade ederek, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "FETÖ'nün Sofya'da ve Filibe'de okulları faaliyet gösteriyor. Biz bu hususu Bulgaristan makamlarıyla bütün temaslarımızda ele alıyoruz. Okullara giden öğrencilerde azalma tespit edildiği sevindirici bir konu. Bir farkındalık oluşmuş durumda Bulgaristan kamuoyunda bu okullara yönelik. Fakat okulların kapatılması veya devri noktasında henüz bir adım atılamadı. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda biz kararlıyız, FETÖ okullarının burada faaliyet göstermemesini özellikle vurguluyoruz. En başından itibaren Bulgaristan makamları işbirliğine çok açık bir yaklaşım sergilediler. Müteşekkiriz kendilerinden. Bulgaristan'da faaliyet gösteren FETÖ elebaşlarını sınır dışı ettiler. Bu çok önemliydi bizim için. Bazıları Türkiye'ye sınır dışı edildi. Bulgaristan'a girişlerinin yasaklı olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla FETÖ yapılanmaları ile Bulgaristan makamları gayet iyi mücadele ettiler."

AYASOFYA'YA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKTIK

Bulgar basın mensuplarından Ayasofya'nın statüsüne dair sorularını da yanıtlayan Büyükelçi Sekizkök: "Türkiye'nin bu güzel tarih binayı muhafaza etmek yolundaki yükümlülükleri ve taahhütleri devam ediyor. Binada bir yapısal değişiklik yapmayacağız. İkincisi ibadete açık olacak olmakla beraber, her dinden ve her milletten insanların ziyaretine açık olacak. Ayasofya eskisi gibi ziyaret edilebilecek. Üçüncüsü ikonları ve diğer tarihi eserleri bugüne kadar 500 yıl boyunca nasıl muhafaza ettiysek, muhafaza etmeye devam edeceğiz. Biz, Türkiye olarak Osmanlı devletinin İstanbul'un fethinden itibaren Ayasofya'ya gözümüz gibi baktık. Esas Ayasofya'ya en büyük zararı 1200'lü yıllarda Haçlı Seferleri bahanesiyle Roma'dan İstanbul'a gelerek, İstanbul'u darmadağın eden Haçlıların verdiğini de özellikle vurgulamak istiyorum"

Bulgaristan, Türkiye, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da anıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:48 Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 22:37 Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
22:48
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
22:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 23:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehitleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]