15 Temmuz şehitleri Bursa'da anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'nda düzenlenen anma törenlerine binlerce vatandaş katıldı.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program Mehteran takımının gösterisiyle ve 15 Demokrasi direnişinde yaşananlarının anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle devam etti.15 Temmuz direnişine yazılmış 'Ölümsüz Kahramanlar' şiirini seslendiren ve programın ev sahipliği konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , "Osmanlı'ya başkentlik yapan onlarca evliya ve Allah dostunu içinde saklayan, 15 Temmuz akşamı da duruşunu hiç bozmayan güzel Bursa'mın güzel insanları hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. 15 Temmuz'un bu akşam 3. yılı, ben bu vesile ile 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yine bu vesile ile o kalkışmada yaralanan 2 binden fazla kardeşimize geçmiş olsun diyorum. 15 Temmuz gecesi demokrasiye, devlete, devlet güçlerine karşı illegal bir kalkışma yaşandı. Milletin paralarıyla alınmış silahlarla, milletin okullarında okuyup rütbe alan bir kısım FETÖ terör mensupları devleti ele geçirmeye çalıştı. Güvenlik güçlerimizin vatanını seven, milletin birlik ve beraberliğine sevdalı, inançlı yürekleri sayesinde kalkışma bertaraf edildi. Biz, 82 milyon nüfuslu bir ülkeyiz. Avrupa 'nın 2.büyük nüfusuyuz. Bizim 3 tarafımız denizlerle çevrili. Dünya'nın en büyük 20 ekonomisinden biriyiz. Güçlü bir ülkeyiz dolayısıyla ne olursunuz herşeyi tartışalım, farklı konularda ayrışalım ama birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz noktasında ayrışmaya düşmeyelim. İnşallah Çanakkale 'de olduğu gibi 15 Temmuz akşamı olduğu gibi farklı sıkıntılarla terörle mücadelede olduğu gibi her zaman muhafız olalım. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyorum" dedi.Bursa Valisi Yakup Canbolat ise yaptığı konuşmada, "Demokrasi destanını yazan vatan, millet bayrak sevdalısı değer kardeşlerimizi, hemşehrilerimi en kalbi duygularımla sevgi ve saygı ile selamlıyorum.Devletimiz ve milletimiz 15 Temmuz 2016'da demokrasiyi hiçe sayan, Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüklükte, gözlerini kan bürümüş, kökleri dışarıda hain bir saldırıya maruz kaldı.15 Temmuz gecesi umutlarımıza hayallerimize özgürlüğümüze geleceğimize pranga vurulmak istenmiş. Milletimizin vergileriyle alınan tanklarımız, uçaklarımız, helikopterlerimiz ve silahlarımız kahraman Türk ordusunun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza çevrildi. Hamd olsun ki Cenab-ı Allah'ın lütfu, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliği ile harekete geçen yüce milletimiz, tankın helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanı ve inancıyla yüreğiyle dikilmiştir. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığıyla engellenmiş, gecenin karanlığını aydınlığa çevirmiştir. O karanlık gecede millet olarak verdiğimiz mücadele ezelden beri hür yaşayan bu aziz milletin darbelere boyun eğmeyeceğinin en net ifadesidir" diye konuştu.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik Ahmet Yenilmez 'in tek kişilik gösterisi ile devam etti. Gösterinin ardından 'Kahramanlık Türküleri' seslendirilecek. Program tüm camilerde Sala okunmasının ardından dualarla sona erecek. - BURSA