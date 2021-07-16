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15 Temmuz Şehitleri dualar ile anıldı - Son Dakika

15 Temmuz Şehitleri dualar ile anıldı

16 Temmuz 2021 Cuma 06:38

15 Temmuz Şehitleri dualar ile anıldı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişimi sırasında şehit düşenler dualar ile anıldı.

15 Temmuz Şehitleri dualar ile anıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişimi sırasında şehit düşenler dualar ile anıldı.

FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin vatandaşlar tarafından engellenmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de etkinlikler düzenleniyor. İzmit ilçesinde bulunan Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte şehitler dualar ile anılırken, 15 Temmuz Şehidi Ömer Cankatar'ın kuzeni tarafından yazılan, KBB Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen 'İstiklalden İstikbale, Benim Sesim' adlı sahne gösterisi sergilendi. Sergilenen gösteriye ünlü oyuncu, müzisyen Ahmet Özhan konuk oldu.

Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua edildi. Düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milli Savunma eski Bakanı ve son başbakan yardımcısı Fikri Işık, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"15 Temmuz hain işgal girişimini unutmamalıyız"

Milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ile 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Biz tarih boyunca İslamı en iyi anlamış, anlamanın ötesinde eylemlere yansıtmış, İslam ülkeleri içerisinde hiç şüphesiz en iyi İslam'ın yaşandığı ve uygulandığı ülkeyiz. Dolayısıyla biz mazlum ve mağdurların her nerede olursa olsun, inancı ne olursa olsun, öncelikle hakkı ve hukuku yerine getirmek ve tesis etmek üzere yola çıkarız. Çoğu zaman başarılı oluruz. Elbette başarısızlıklarımız da olur ama bizim görevimiz sefere çıkmaktır. Zafer Allah'ın takdiridir. Din kisvesi altında toplumumuzun ne kadar kutsal değeri varsa bütün unsurları kullanarak, birçok kılıfa girerek maalesef ülkemizde çok önemli bir hasar meydana getirilmiştir. 15 Temmuz gecesinin asla unutulmaması lazım çünkü unutulan her şey tekrar eder. O yüzden milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz ve 15 Temmuz hain işgal girişimini unutmamalıyız" dedi.

"Hiçbir darbe teşebbüsü 15 Temmuz gecesi yapılan ihanet gibi olmadı"

15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkenin başına gelmiş en büyük ihanet olduğunu vurgulayan Fikri Işık, "Ülkede darbeler oldu. Her darbe ülkeye zarar verdi ama hiçbir darbe teşebbüsü 15 Temmuz gecesi yapılan ihanet gibi olmadı. Tarihimizin en acı, en feci, ihanet sayfalarından birisi 15 Temmuz gecesidir. O gece bende Kocaelili kardeşiniz olarak, Milli Savunma Bakanı olarak temsil eden bir kardeşiniz olarak, daha Savunma Bakanlığına atanalı 50 gün olmuş bir kardeşiniz olarak o geceyi Kocaeli'nde yaşadım. Bu akşam geleceğe dair söyleyeceğimiz şey şudur; daima dikkatli olacağız. Daima birliğimizi, beraberliğimizi sağlam tutacağız. Daima ülkemize karşı beslenen hain emellerin farkında olacağız ve gece gündüz durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Gerçekten çok kutlu bir duruştu"

Vatandaşların 15 Temmuz'daki duruşunun öneminden bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu nöbet sadece Türkiye'nin nöbeti değil. Bu nöbet tüm dünyanın nöbeti aslında. Bu dünyanın ezilen coğrafyaları için de nöbet tutuyoruz. Aslında 15 Temmuz'da yaşadıklarımız milletimizin iradesine sahip olma mücadelesi, iradesine kast edenlere memleketine kast edenlere karşı duruşu aslında bizim asla unutmamamız gereken, çocuklarımıza öğretmemiz gereken ruh ve bu ruhun dünya için ifade ettiği anlamı ifade ediyor. Gerçekten çok kutlu bir duruştu o duruş. Aslında yüzyıllardır milletimizin gerçek manada hürriyetine sahip çıkmasının en güzel örneklerinden birisiydi. Vesayete karşı duruş vardı" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitleri dualar ile anıldı
15 Temmuz Şehitleri dualar ile anıldı
15 Temmuz Şehitleri dualar ile anıldı
15 Temmuz Şehitleri dualar ile anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 15 Temmuz Şehitleri dualar ile anıldı - Son Dakika


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