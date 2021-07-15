15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı'daki kabirleri başında anıldı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirleri başında dualarla yad edildi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, şehitler için dua etti. Şehitliğe gelen protokol üyeleri ile vatandaşlar, dualara "amin" diyerek eşlik etti.

Anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik, bazı ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Vali Yerlikaya ve diğer protokol üyelerinin şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.