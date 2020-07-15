15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nın bakımı yapıldı - Son Dakika

Bakım çalışmasına katılan Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan'dan bilgi aldı ve fidanları suladı.

Edirne 'de 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nın bakımı yapıldı.

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