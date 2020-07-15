15 Temmuz şehitleri için 251 Kur'an-ı Kerim hediye edildi - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri için 251 Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, Gönüllü Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle Ankara Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliğinde 251 şehit adına Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, Gönüllü Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle Ankara Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliğinde 251 şehit adına Kur'an-ı Kerim dağıttı.

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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, bu yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 15 Temmuz'u ve şehitleri unutmamak ve unutturmamak için her yıl farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.


Bu yıl vakıf gönüllüleri ile birlikte Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliğinde şehit ailelerine ve şehitliği ziyaret eden vatandaşlara mealli Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini belirten Açık, "Bu vesileyle vatanın selameti, ülkenin birlik ve bütünlüğü, milletimizin huzuru için gözlerini dahi kırpmadan canlarını istiklalimiz ve istikbalimiz için feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, cesaretlerinden dolayı kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Bu günlerde şehitlerimize ve ailelerine verilebilecek en güzel hediyenin Kur'an-ı Kerim okumak ve hediye etmek olduğunu düşünüyorum. Bizde vakıf olarak bu doğrultuda 251 şehidimiz adına Kur'an-ı Kerim hediye ettik. Bu etkinlikler 1003 şubemiz tarafından gerçekleştiriliyor. Şehitlerimizin eşleri, çocukları, anne babaları şehitlerimizden bize birer emanet. Türkiye Diyanet Vakfı olarak her zaman onların yanındayız. Rabbim bir daha milletimize ve ülkemize böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.


Kur'an-ı Kerim dağıtımı, şehit yakınları ve şehitliği ziyaret eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. - ANKARA

Karşıyaka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri için 251 Kur'an-ı Kerim hediye edildi - Son Dakika
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