Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehitleri için 30 hatim okudular
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15 Temmuz şehitleri için 30 hatim okudular

1 saat önce

Adana'da öğretmen ve kursiyerler 15 Temmuz şehitleri için 30 hatim okudu.

15 Temmuz şehitleri için 30 hatim okudular, System.String[]
Adana'da öğretmen ve kursiyerler 15 Temmuz şehitleri için 30 hatim okudu.
Cumhuriyet Halk Eğitimi Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında merkez binasında "30 kuş, 30 hatim" adlı program düzenlendi.
Merkez Müdürü Levent Turan, konuşmasında 15 Temmuz'un tarihi tersine çeviren bir destan olduğunu kaydederek, bu destanı yazanın da millet kendisi olduğunu belirtti.
Darbe girişiminin seyrini değiştiren Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in sıkılan 30 kurşunla şehit edildiğini hatırlatan Turan, şair Dursun Ali Erzincanlı'nın bu duruma atfen yazdığı "30 kuş" adlı şiir üzerine kendilerinin de son bir haftada öğretmen ve kursiyerleriyle 15 Temmuz şehitleri için 30 hatim okuduklarını söyledi.
Turan, 15 Temmuz şehitlerinin adının sonsuza kadar yaşatılmasını sağlamak amacıyla merkez binasının girişine şehitler köşesi yaptırdıklarını, derslik ve atölyelerine onların isimlerini verdiklerini ve her bir şehit adına fidan diktiklerini anımsattı.
Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi ve "15 Temmuz şehitleri" oratoryosu sahnelendi.
Programa, şehit aileleri, kurum yetkilileri, öğretmen ve kursiyerler katıldı.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:48 Kaynak: AA
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