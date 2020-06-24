15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de sen oku' kampanyası - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de sen oku' kampanyası

Kütahya'nın Emet ilçesinde, belediye ve müftülük tarafından 15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de sen oku' kampanyası başlatıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, belediye ve müftülük tarafından 15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de sen oku' kampanyası başlatıldı.

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Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Devletin bekası, vatanın bölünmezliği, milletin birliği ve dirliği için 15 Temmuz da canını feda eden 251 şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. Nasıl ki 1071'de Alpaslan'ın Malazgirt'te şehadet şerbetini içen kahramanlarını 949 yıldır unutmadıysak, 15 Temmuz kahramanlarını da unutmadık, unutmayacağız. Nasıl ki 1453'ün peygamber övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmed Han'ın kahramanlarını, güzel emirin güzel askerlerini 547 yıldır unutmadıysak, 15 Temmuz kahramanlarını da unutmadık, unutmayacağız. Nasıl ki 1915'te Çanakkale'nin, Gelibolu'nun, Anafartalar'ın Mustafa Kemal Komutasındaki kahramanlarını 105 yıldır unutmadıysak 15 Temmuz kahramanlarını da unutmadık, unutmayacağız. Nasıl ki 1920'de Gazi Mustafa Kemal'in "Ordular ilk hedefiniz akdenizdir; ileri!" emriyle 9 Eylül'de işgal kuvvetlerini İzmir'den denize döken ve bize 786 bin kilometre karelik bu vatanı emanet eden Kurtuluş Savaşı kahramanlarını 100 yıldır unutmadıysak, 15 Temmuz kahramanlarını da unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Doğan, "15 Temmuz 2020'de Emet 15 Temmuz Demokrasi Meydanında, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde yapılacak olan törende okunan yasinlerin duası toplanacak ve şehitlerimiz yadedilecektir. Aziz milletimizin değerli mensubu şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku. Şehitlerimizi unutmadığının ve unutmayacağının şahidi olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Malazgirt, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 15 Temmuz şehitleri için 'Bir Yasin de sen oku' kampanyası - Son Dakika

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