15 Temmuz şehitleri için camilerden sela sesleri yükseldi - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri için camilerden sela sesleri yükseldi

KIRIKKALE - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Kırıkkale Nur Camii'nde saat 00.13'te sela okundu.

15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tarafından yapılmaya çalışılan ama Türk milletinin mücadelesi ile püskürtülen darbe girişimi 4. senesine girdi. Yurdun dört bir yanında düzenlenen programlarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15 Temmuz şehitleri için Kırıkkale'de de saat 00.13'te sela sesleri yükseldi. Kırıkkale Nur Camii'nde okunan sela ise vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Cami civarında bulunan vatandaşlar bu anı cep telefonları ile kaydetti.