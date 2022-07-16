15 Temmuz Şehitleri için Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandılar - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitleri için Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandılar

16.07.2022 22:28
15 Temmuz Şehitleri için Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandılar

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Şehitlerini Anma ve Büyük Hacet Zirve Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Şehitlerini Anma ve Büyük Hacet Zirve Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından organize edilen yürüyüş kapsamında Tosya Berçin Yaylası'nda kurulan kampın ardından sabah erken saatlerde gazi ve şehit yakınları ile Tosyalılardan oluşan 25 kişilik grup, tırmanışa geçti. Yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 610 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı'nın en yüksek noktası olan Büyük Hacet zirveye ulaşan grup, burada saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Türk bayrağının açılması ve şehitler için okunan duaların ardından etkinlik sona erdi.

Grup, daha sonra inişe geçti.

Yürüyüşü koordine eden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine, sabah saatlerinde başladıkları tırmanışta, şiddetli rüzgar ve sise rağmen zirveye ulaştıklarını söyledi.

15 Temmuz şehitlerini anmak için böyle bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden Haberal, "Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan toprakları için canlarını feda eden bütün şehitlerimiz için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Buradan bütün şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. " dedi.

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Kaynak: AA

Ilgaz Dağı, Demokrasi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitleri için Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandılar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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