15 Temmuz şehitleri için mevlit - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri için mevlit

SAMSUN - Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından okutulan mevlit ile başladı.

15 Temmuz'da şehadete eren vatandaşlar için öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Yoğun ilgi gören programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Seyfullah Çakır eşliğinde dua edildi. Büyük Cami'de düzenlenen programda korona virüsü tedbirleri uygulandı. Mevlit için gelenlere caminin avlusunda dezenfektan ve mevlit şekeri ikramı yapıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri de avluda hizmet verdi.

Programa Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kurum müdürleri, bir grup asker ve polis ile vatandaşlar katıldı.