Şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edilen programın ardından cuma namazı kılındı, cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

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