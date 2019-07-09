Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehitleri için pedal çeviren öğretmenlerden MEB'e ziyaret
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15 Temmuz şehitleri için pedal çeviren öğretmenlerden MEB'e ziyaret

1 saat önce

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Konya'dan İstanbul'a bisikletleriyle gidecek öğretmenleri kabul etti.

15 Temmuz şehitleri için pedal çeviren öğretmenlerden MEB'e ziyaret, System.String[]
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Konya'dan İstanbul'a bisikletleriyle gidecek öğretmenleri kabul etti.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Konya'dan İstanbul'a kadar pedal çevirmek amacıyla yola çıkan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına geldi.
Bakan Yardımcısı Safran, Bakanlığa gelen Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulu öğretmenleri Alper Can ve Hakan Arıkan ile Dr. Mustafa Öten İlkokulu öğretmeni Selim Ecevit Şen'i kabul etti.
Öğretmenler Safran'a "Bizler öğretmeniz, asli görevimiz ders vermek. Bu sefer dersimizi sınıfta değil, 15 Temmuz şehitlerimizi unutmadığımızı anlatmak için 15 Temmuz'un simge mekanı Şehitler Köprüsü'ne kadar pedal çevirerek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Öğretmenler, Bakan Safran'a kendilerini kabul ettiği için memnuniyetlerini ifade etti. Safran da öğretmenleri tebrik ederek iyi bir yolculuk diledi.
Eskişehir, Bilecik ve İzmit güzergahını takip ederek yolculuklarını 15 Temmuz günü Şehitler Köprüsü'nde noktalayacak öğretmenler, geçtikleri yerlerdeki gazileri, şehit ailelerini ve şehitlikleri de ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:53 Kaynak: AA
Konya, Güncel
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