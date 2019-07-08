15 Temmuz şehitleri için pedal çeviriyorlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Konya'dan bisikletleriyle yola çıkan öğretmenler Kahramankazan'a ulaştı."15 Temmuz şehitleri anma ve ahde vefa" adını verdikleri bisiklet turunun üçüncü gününde ilçeye gelen öğretmenler önce belediyeyi ziyaret etti. Öğretmenleri burada Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ve öğretmenler karşıladı.Belediyede bir süre dinlenen öğretmenler burada basın açıklaması yaptı. Başkan Yardımcısı Erçelik, belediye girişinde bulunan şehitler köşesinde fotoğrafları bulunan şehitler hakkında bilgi verdi.Aktivist öğretmenler kısa bir şehir turunun ardından 15 Temmuz Şehidi Hasan Yılmaz'ın ailesini ziyaret ederek şehidin eşi Dilek Yılmaz'a Türk Bayrağı ve Kur'anı Kerim hediye etti.Daha sonra bisikletleriyle Kahramankazan Şehitliğini ziyaret eden 3 öğretmen burada şehitler için Kur'an okuyup dua etti.İlçeyi ziyaretlerinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öğretmen Alper Can, "15 Temmuz şehitleri anma ve ahde vefa" adını verdikleri bisiklet turunun bu yıl ikincisini düzenlediklerin belirterek, "Biz öğretmenler, sınıflarımızda çocuklarımıza eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu sefer mesajımızı pedal çevirerek vermek istedik. İnşallah bu pedallar demokrasi ve milli birlik için dönüyor. Bu şekilde mesajlarınızı vermeye devam edeceğiz. Bizler de bisikletle mesajımızı vermek için yollara düştük. 1100 kilometrelik yolun sonda turumuz 15 Temmuz'da İstanbul'da Şehitler Köprüsü'nde sona erecek." diye konuştu.