15 Temmuz şehitleri için yapılan "Demokrasi Şehitleri Anıtı" açıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri için yapılan "Demokrasi Şehitleri Anıtı" açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak için Etimesgut ilçesinde inşa edilen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı" açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak için Etimesgut ilçesinde inşa edilen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı" açıldı.

CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı

Etimesgut Belediyesi tarafından, İstasyon Caddesi'nde Çarşı Camisi önünde yapılan anıtın açılış töreni, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Nihat Kök şehitler için dua okudu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, törende yaptığı konuşmada, 4 yıl önce ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve bekasına karşı yapılan kalkışmanın Türk milletinin 15 Temmuz'daki mücadelesiyle bertaraf edildiğini vurguladı.

15 Temmuz şehitlerini ve ülke için hayatını kaybeden tüm şehitleri minnet ve rahmetle anan, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Demirel, "Ülkemizin böyle ihanetlerle hiçbir zaman karşılaşmamasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum." dedi.

"Gençlerimizi bu millete sadık evlatlar olarak yetiştirmek lazım"

Terörden bir an önce kurtulmak isteniliyor ve bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanetle karşılaşmak istenilmiyorsa yapılması gereken şeyin, bu millete sadık, sadakatli insanlar yetiştirmek olduğunun altını çizen Demirel, şöyle konuştu:

"Geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi bu millete sadık evlatlar olarak yetiştirmek lazım. Bayrağına, ezanına, vatan bütünlüğüne, millet birliğine sadık insanlar olurlarsa, o zaman bir yerlerden talimat alma ihtiyacı hissetmezler. Onlar milletin emrindedir. Onların, bölünmez bütünlüğüyle, 83 milyonuyla tek vücut olan Türk milletinin emrinde hizmet etmekten başka bir amacı olamaz. Ama sadakatini 15 Temmuz'da olduğu gibi okyanus ötesinden birinden alırsa, o zaman o ne talimat verirse onu yapar."

Demirel, 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak için yapılan anıttaki 25 kaidenin üzerinde ay yıldız ile şehitlerin fotoğraf ve künyelerinin yazılı olduğunu belirterek, "Bu anıtın etrafını yükselerek çıkan 25 sütun vardır. Bu sütunlar yükselişi ve dirilişi ifade eder. Yükselişi ve dirilişi ifade eden bu sütunlar üzerindeki aydınlatmalar, gece yandığında meşale gibi bir şekil alır. Meşale aydınlıktır, gelecektir." dedi.

Anıtın hayırlı olmasını dileyen Demirel, "İnşallah anıtın ifade ettiği manayı unutmayan, anıtı gördüğünde şehitlerimizin toprağa ne maksatla düştüğünü anlayan, kavrayan insanlar oluruz." dedi.

Ardından Demirel, İlçe Kaymakamı İzzettin Sevgili, şehit aileleri ve gazilerin kestiği kurdele ile anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Şehitler kabirleri başında anıldı

Öte yandan, Demirel ve Sevgili'nin katılımıyla Etimesgut Elvan Mezarlığı Şehitliği'nde anma etkinliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dualar edilmesinin ardından Demirel ve Sevgili, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Programa, şehit ailelerinin yanı sıra gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etimesgut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri için yapılan 'Demokrasi Şehitleri Anıtı' açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:59 CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:13 Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
17:59
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:50:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehitleri için yapılan "Demokrasi Şehitleri Anıtı" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]