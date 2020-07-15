15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar, aileleri tarafından kabirleri başında anıldı.

15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

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ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar, aileleri tarafından kabirleri başında anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde, şehit yakınları Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü de "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında 251 şehit adına 251 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

Şehit Emin Güner'in kayınpederi Ahmet Erdem, "Allah hepsini nurlar içinde yatırsın. Bunlara vesile olan şeytanları da kahrı perişan eylesin. Alçaklar güneş görmesin" dedi.

"Elbetteki bizler için çok büyük acı ama bir yerde de çok onurluyuz"

Şehit Mucip Arıgan'ın annesi Saliha Arıgan, oğlunun Genelkurmay Başkanlığında şehit edildiğini söyledi. "Acımız hiçbir zaman için dinmiyor. Günden güne daha çok hasret çekiyoruz. Şehitlerimiz vatanımızı kurtardılar, ezanlarımızı dindirmediler. Elbetteki bizler için çok büyük acı ama bir yerde de çok onurluyuz" ifadelerini kullandı.

"Vatan sağ olsun diyorum"

Şehit Fazıl Gürs'ün babası Zafer Gürs, "Allah bizi bu duruma düşürenleri kahretsin. Bizi evlat acısıyla baş başa bıraktılar. Dört senedir nasıl yaşıyoruz bilemiyoruz. Onlara ne ceza verseler içim soğumayacak. Vatan sağ olsun diyorum. Annesi 'öbür dünyada terörist başının yüzünü tırnaklarımla yolasım geliyor' diyor" şeklinde konuştu.

"Öbür dünyada 10 parmağım yakasında olacak"

Gürs'ün annesi Neriman Gürs ise "Oğlum 36 yaşındaydı evli ve çocuğu vardı. Bugün dördüncü yılı. Dört yılımız acımızla geçti. İnşallah böyle bir şey bir daha başımıza gelmez. Kayını aradı bizi ve köprüden düştüğünü haber verdi. Hastanede 3 gün yattı ve sonra öldü. Allah bir daha böyle bir acı memleketimize göstermesin. O terörist başına da hakkımızı hiç helal etmiyoruz. Öbür dünyada 10 parmağım yakasında olacak. Bir anne olarak inşallah çocuklarımızın intikamını alacağız" diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ise şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u tekrar yaşıyoruz. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Biz de 15 Temmuz Şehitliği'nde ne gibi etkinlik yapabiliriz diye düşündük. Her şehidimiz adına bir Kur'an-ı Kerim hediye edelim dedik. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte hediye etmeyi düşündük ve burada kardeşlerimizle, buraya gelen ziyaretçilerimize '15 Temmuz şehidimizin bir hediyesidir size' şeklinde hediye ediyoruz."

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı - Son Dakika
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