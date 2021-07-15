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15 Temmuz şehitleri Kars'ta anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri Kars'ta anıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 22:50
15 Temmuz şehitleri Kars'ta anıldı, System.String[]

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Kars'ta da anma etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Kars'ta da anma etkinlikleri düzenlendi.

Faikbey Caddesi eski Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen programda yüzlerce Karslı ellerinde bayraklarla tören alını doldurdu. Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok tankın sokaklara çıktığı il olan Kars'ta vatandaşlar bir kez daha tören alanında yerini alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz darbe girişiminin ve darbeye karşı oluşturulan zaferi anlatan slayt gösteri izletildi. Programda aşıklar kahramanlık türküleri söyledi. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyon kanallarından yaptığı konuşma canlı olarak alanda kurulan ekrana yansıtıldı.

Programda konuşan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Kars ilimiz, hain darbe girişimini Ankara ve İstanbul'dan sonra en ağır şekilde yaşamasına rağmen, Gazi Kars'ımızın kahraman ve vatansever insanları, 29 adet tank, onlarca zırhlı araç ve ağır silahlarla yapılan saldırıya canları pahasına karşı koymuş, göğsünü siper ederek, bu ihanet şebekesine dur demiştir. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi siz değerli Karslı hemşehrilerim de o gece; vatan sevgisinin, fedakarlığın, cesaretin, yiğitliğin, bir hilal uğruna şehadete yürümenin ne demek olduğunu darbecilere ve arkasındaki zihniyete bir kez daha gösterdiniz. Bu vatanın bir evladı olarak sizlere şükranlarımı sunuyor, önünüzde saygı ve minnetle eğiliyorum" dedi.

Öksüz, "Yüce Türk milleti, inancı, azmi ve kararlılığıyla tarihin her döneminde zorlukların üstesinden gelip bir çıkış yolu bulmuş, vatanını ve devletini selamete ulaştırmıştır. Devletimiz ve milletimiz, gücüne güç katmış, tarihi yürüyüşünü sürdürmeye devam etmiştir. Biz o gün her anlamda hainliği, alçaklığı gördük. Ama en önemlisi, milletimizin kahramanlığını, cesaretini gördük; her türlü ağır silahın karşısında dimdik duran, kurşuna karşı gövdesini siper eden, imanın nur yüzlü çocuklarını gördük. 15 Temmuz gecesi, var olmak ile yok olmak arasındaki ince çizgiyi yokladığımız ve yüce rabbimizin lütuf ve inayetiyle hürriyet ve istiklalimizi muhafaza ettiğimiz önemli bir tarihtir. 15 Temmuz, tıpkı istiklal harbimiz gibi milletimizin topyekün kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. 15 Temmuz ruhu, asil milletimizin tarihinden aldığı güçle 100 yıl sonra kendi gelecek ve kaderini yeniden tayin ettiği ve bütün dünyaya kabullendiği bir gündür. 15 Temmuz, ülkemizin ve milletimizin kalbine yönelen hayasızca akının, milletimizin siper ettiği gövdesinde durdurulduğu ve mağlup olduğu, milli iradenin taçlandığı muazzam bir gündür. İşte onun içindir ki, 'Türkiye Geçilmez' diye haykırıyoruz. Türkiye geçilmez; Türkiye bayrağı, vatanı, devleti ve milletiyle tektir, bölünemez ve geçilemez. Rabbime şükürler olsun ki, Türkiye'nin günümüz dünya düzeninde söyleyecek sözü ve haksızlıklara müdahale edecek kudreti bulunmaktadır. 15 Temmuz destanı, milletimizin azim ve kararlılığıyla, hain darbe girişimine karşı duruşuyla bunun vücuda gelmiş halidir" diye konuştu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Üzerinden 5 yıl geçse de 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ihanet, bin yıldır yaşadığımız bu kutsal topraklar üzerinde emsali görülmemiş bir ihanetti. Aziz milletimizin vergileriyle alınmış olan silahların, yine bu millete çevrildiği bir ihanetti. Bugünü bize yaşatan hainler hem demokrasimize hem de bu ülke topraklarına, vatanımıza kast etmişlerdi. Ancak, şükürler olsun başaramadılar. 15 Temmuz, millet hafızasına, millet tarihine kaydedilmiş bir gün olarak kalacaktır. FETÖ'nün hain girişimi ile ülkemizin, milletimizin, devletimizin ve demokrasimizin üzerine çöken kara bulutlar, milletimizin engin feraseti ve çelikten iradesiyle bertaraf edilip ülkemizde yeni bir gün doğdu. Bugün bize düşen ve yapılması gereken ise bu imanı sürekli diri tutmak ve 15 Temmuz ruhunu tahkim etmektir. İnancın, azmin ve vatan aşkının önünde duracak hiçbir güç yoktur. Yeter ki Türk milleti birlik ve beraberlikle hareket etmeye devam etsin. Bu milletin son ferdi ayakta durduğu sürece bu vatan ilelebet bizim yurdumuz olarak kalacaktır. Millet iradesine vurulmak istenen 15 Temmuz darbe girişimi her ne kadar tarihe gömülmüşse de emperyalist güçlerin ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafya üzerindeki kötü emelleri bitmiş değildir. Bu konuda her bir birey olarak çok ama çok dikkatli olmalıyız. Unutmayalım ki; bizim bu ülkeden başka vatanımız yok, bizim bu ülkeden başka gidecek yerimiz de yok. Bu açıdan milletimize, maddi, manevi acılar ve kayıplar yaşatan 15 temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi korumaktan geçmektedir. Bugün ülkemizin terör örgütlerine ve emperyalist güçlere karşı Suriye'de, Irak'ta, Karabağ'da, Libya'da, Akdeniz'de, Mavi Vatan'da ve diğer coğrafyalardaki gelişmeler karşısında sergilediği kararlılığın Sarıkamış'tan, Çanakkale'den, kurtuluş mücadelemizden bir farkı yoktur. Gücümüzü denemeye kalkanlar, onun ne kadar büyük olduğunu görecek, bizden dostluk isteyenler onun onurunu yaşayacaklardır. Çünkü barış isteyecek cesarette, savaşı göze alacak güçteyiz. Özellikle gençlerimizin, ülke olarak dün niçin ve hangi inançla o kavgaları vermişsek, bugün de aynı sebeple ve aynı imanla bu mücadeleyi verdiğimizi iyi bilmeleri gerekmektedir. O nedenle bu hatıraları sıcak tutmamız, çocuklarımıza, gençlerimize iyi anlatmamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Kuşkusuz ki geçmişini bilmeyen bir nesil, bu milleti geleceğe taşıyamaz. Şunu herkes çok iyi bilmelidir ki; biz, bu topraklarda bizi biz yapan değerlerimizle ay yıldızlı bayrağımızın altında, tek vatan, tek millet, tek devlet olarak ilelebet var olacağız. 15 Temmuz gecesi Kars'ta birlik-beraberlik içerisinde demokrasiye, vatanın birlik-beraberliğine sahip çıkan, "tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet" diyerek mücadele eden tüm vatandaşlarımıza, siyasi partilerimize, kamu kurumlarına, dernek, vakıf ve tüm toplum kesimlerine şükranlarım sunuyorum" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenen atletizm yarışmasına katılan İşitme Engelliler Milli takım sporcuları taşıdıkları sancağı tören alanına getirerek Vali Öksüz'e teslim ettiler. - KARS

15 Temmuz şehitleri Kars'ta anıldı
15 Temmuz şehitleri Kars'ta anıldı
15 Temmuz şehitleri Kars'ta anıldı
15 Temmuz şehitleri Kars'ta anıldı
15 Temmuz şehitleri Kars'ta anıldı
15 Temmuz şehitleri Kars'ta anıldı

15 Temmuz, Türkiye, Milli, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

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