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15 Temmuz şehitleri Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da anıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:16
15 Temmuz şehitleri Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da anıldı, System.String[]

NUR 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye'nin Nur Sultan, Bakü ve Tiflis Büyükelçiliklerinde anma törenleri düzenlendi.

NUR 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye'nin Nur Sultan, Bakü ve Tiflis Büyükelçiliklerinde anma törenleri düzenlendi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali'nin yanı sıra davetliler, büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Ekici, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçtiğini hatırlatarak, "O gece 251 vatandaşımız şehit olmuş; iki binden fazla vatandaşımız yaralanmıştır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve saygıyla anıyorum." dedi.

Ekici, geçtiğimiz beş yılda FETÖ'nün yurt içindeki yapısının zayıfladığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Üçüncü ülkelerde FETÖ'ye karşı oluşan farkındalık, söz konusu ülkeler tarafından bu unsurların faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu doğurmuştur. Çeşitli ülkelerde FETÖ iltisaklı oluşumların giriştikleri gayri kanuni işlemler ortaya çıkartılmıştır."

Büyükelçi Ekici, hain darbe girişimi sonrası Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Sayın Nazarbayev'in 5 Ağustos 2016 tarihindeki ziyareti hain darbe girişimi sonrasında devlet başkanı düzeyinde ülkemize yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşımaktadır. Halkımız, Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev önderliğinde dost ve kardeş Kazakistan'ın gösterdiği bu dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

FETÖ'yle mücadelenin artırılması konusunda Kazak makamlarıyla temaslarının devam ettiğini belirten Ekici, "Kazakistan makamlarından beklentimiz, FETÖ ile etkin bir mücadele yürütülmesidir. Bu noktada ülkemiz, Kazakistan'a her türlü desteği sağlamaya hazırdır." dedi.

15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende film gösterisi de yapıldı. Tören, Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergi ile sona erdi.

Azerbaycan

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, geçen sürede, FETÖ'nün devlete nasıl sızdığının, nasıl bir kripto örgüt olduğunun anlaşıldığını ve tüm dünyaya anlatılmaya çalışıldığını söyledi.

FETÖ'nün küresel bir tehdit olduğunu vurgulayan Bağcı, Türkiye'nin beş yıl önce büyük bir badire atlattığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u anlamanın arkasındaki ana şeylerden bir tanesi; hiçbir şekilde bundan sonra hiyerarşik olarak askeri hiyerarşi içerisinde gerçekleşse, hiyerarşi dışında gerçekleşse karşısında milleti bulacağını da anlamak gerekiyor. 15 Temmuz bu yönüyle de anlamanın içerisindeki kısmı bir bakımdan da bu. 251 şehidimiz var. Kahramanca mücadele ettiler tıpkı dedeleri gibi. Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Asya'da ve Anadolu'nun her köşesinde mücadele ettikleri gibi devlet, bayrak, millet uğruna bu mücadeleyi verdiler, vermeye de devam edecekler. Bu yeni nesle de bir örnektir, vatan söz konusu olduğunda akan sular durur, herkes göğsünü siper eder. 15 Temmuz'u anlamanın bir diğer mesajı da budur bence."

-Gürcistan

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı bir şekilde düzenlenen programa Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, Büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ve Türk iş insanları katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda konuşan Yazgan, FETÖ'nün Türkiye'de 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde vatan için şehit düşen polis, asker ve tüm vatandaşlarını rahmetle andıklarını ifade etti.

Yazgan, 15 Temmuz gecesinin gerek Türkiye'de, gerek yurt dışındaki Türkiye vatandaşları için son derece zor bir gece olduğunu belirterek, "15 Temmuz, güvenliğinin, geleceğinin, bildiğimiz, güvendiğimiz her şeyin gidebileceğini, bizden alınabileceğini anladığımız bir geceydi." dedi.

FETÖ ile mücadelenin hala sürdüğünü kaydeden Yazgan, Gürcistan'da yaşayan Türk toplumuna buradaki FETÖ mensuplarından uzak durma, onlara bir kez daha bir fırsat vermeme çağrısında bulundu.

FETÖ'nün, Türkiye'nin stratejik ortağı Gürcistan'da bugüne kadar belli faaliyetleri sürdürdüğünü, bazı okulların ve bir üniversitenin hala faaliyet gösterdiğini belirten Yazgan, "Burada herkese, bu FETÖ nedir, biz neye karşı mücadele ediyoruz ve buradaki tehlike nedir anlatmalıyız." şeklinde konuştu.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından düzenlendiğini ve bunun delillerinin ortada açık olduğunu ifade eden Yazgan, FETÖ ile mücadelenin sadece devletin işi değil toplumun da görevi olduğuna dikkati çekerek bu mesajı paylaştı:

"Bu mücadele toplumun mücadelesidir. Onun için de sosyal medyada, sokakta, neyi ve kimi görüyorsanız bu mücadeleyi anlatın. Bu mücadele hepimizin, Gürcistan'da da mücadele hepimizin."

Programın sonunda 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

15 Temmuz şehitleri Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da anıldı
15 Temmuz şehitleri Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da anıldı
15 Temmuz şehitleri Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da anıldı
15 Temmuz şehitleri Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da anıldı
15 Temmuz şehitleri Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü, Kazakistan, 15 Temmuz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da anıldı - Son Dakika


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