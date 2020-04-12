15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün giriş ve çıkışlarında denetimler sürüyor - Son Dakika

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15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün giriş ve çıkışlarında denetimler sürüyor
16 dakika önce
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Polis
ekipleri köprü giriş ve çıkışlarında araçları tek tek durdurdu ve araçta bulunan kişilerin gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:21 Kaynak: DHA
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