Son Dakika › Güncel › 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ'NÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DENETİMLER SÜRÜYOR - Son Dakika
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ'NÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DENETİMLER SÜRÜYOR
6 saat önce
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Polis
ekipleri köprü giriş ve çıkışlarında araçları tek tek durdurdu ve araçta bulunan kişilerin gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.
Görüntü dökümü
-----------------
-Polis ekiplerinin köprüde denetimler yapması
-Denetimlere katılan ekipler
-Polislerin araçları durdurması
-Polislerin belgeleri kontrol etmesi
-Muhabir anons (Gamze Şimşek)
-Genel ve detay
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:39 Kaynak: DHA
Son Dakika Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar