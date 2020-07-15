15 Temmuz şehitleri Mercan Dağları zirvesinde anıldı - Son Dakika

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Tunceli Temsilciliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Mercan Dağları zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

15 Temmuz şehitlerini anmak için TDF bünyesinde bir araya gelen 6 dağcı, Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nın Harami Tepe zirvesine tırmandı.

Şahverdi köyünden yola çıkan dağcılar, 4 saatlik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. 3 bin 100 rakımlı zirvede "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" pankartı açan dağcılar, saygı duruşunda bulundu.

Spor eğitmeni Ferdi Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerini saygıyla andıklarını söyledi.

Zirve tırmanışını 6 kişi gerçekleştirdiklerini ifade eden Genç, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olan vatandaşları şükran ve minnetle anıyoruz. Duygu ve düşüncelerimiz gerçekten anlatılmaz. Çok duyguluyuz. Dileriz ki bir daha ülkemizde böyle hain darbe ve girişimler olmaz." diye konuştu.