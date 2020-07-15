15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin Şehitliği'nde tören düzenlendi. Mersin Valisi Ali İhsan Su ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, yakınlarına sabır diledi.



Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, milletvekilleri ile protokol üyeleri katıldı.



Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başlayan törende Vali Su ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek karanfil bıraktı. Burada şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, onlarla sohbet ettiler. Şehit ailelerinin varsa sıkıntılarını da not alan protokol üyeleri, çözüm noktasında ilgili görevlilere talimat verdiler. - MERSİN