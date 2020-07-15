15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı
MERSİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminde şehit olanlar, dualarla anıldı.
MERSİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminde şehit olanlar, dualarla anıldı. Mersin Şehitliği'nde düzenlenen anma programına Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit yakınları ve gaziler katıldı. Duygusal anların yaşandığı anmada, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:29 Kaynak: DHA
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