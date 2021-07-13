15 Temmuz şehitleri Mersin'de çeşitli etkinliklerle anılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yılı anma etkinlikleri kapsamında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atıcılık, atletizm, bisiklet, e-spor, floor curling, masa tenisi, satranç ve tenis müsabakaları gerçekleştirileceği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan ve 11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler, bu yıl tüm dünyayı etkisine alan Covid -19 tedbirleri göz önünde bulundurularak atıcılık, atletizm, bisiklet, e-spor, floor curling, masa tenisi, satranç ve tenis olmak üzere 8 farklı branşta sportif etkinliklerin yanı sıra, 'şehitleri anma yürüyüşü' ve 25 milli sporcunun katılımıyla 'Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır' sloganıyla 'sancak koşusu' yapılacak. - MERSİN