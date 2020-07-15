15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından protokoldekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.