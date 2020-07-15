15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

-Ağrı'da da Valilik tarafından Merkez Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulması -Şehitlik ziyareti -Şehitlikteki mezarlara karanfil bırakılması -Vali Varol ve beraberindekilerin daha sonra darbe girişimi sırasında Ankara'da gazi olan polis memuru Murat Cantürk'ü evinde ziyaret...

- Ağrı'da da Valilik tarafından Merkez Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulması

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-Şehitlik ziyareti

-Şehitlikteki mezarlara karanfil bırakılması

-Vali Varol ve beraberindekilerin daha sonra darbe girişimi sırasında Ankara'da gazi olan polis memuru Murat Cantürk'ü evinde ziyaret etmesi

-Gazi polis memuru Cantürk'ün Vali Varol ile sohbeti

Ağrı'da da Valilik tarafından Merkez Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Burada dua edilmesinin ardından Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

Vali Varol ve beraberindekiler daha sonra darbe girişimi sırasında Ankara'da gazi olan polis memuru Murat Cantürk'ü evinde ziyaret etti.

Cantürk, ziyaretten dolayı Vali Varol'a teşekkür etti. Cantürk, o dönem Ankara'da görevli olduğunu ve haber aldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü önüne giderek 4 TOMA ile yolu kapattıklarını söyledi.

Darbecilerin tanklarla TOMA'ları iterek İl Emniyet Müdürlüğüne girmeye çalıştıklarını anlatan Cantürk, şunları kaydetti:

"En son TOMA'dan indik tanklara doğru yürümeye başladık, tabii ateş edeceklerini bilmiyorduk. Onlar ateş edince biz de karşılık verdik. Sonra TOMA'ların altına siper aldık. En son siper aldığımda sadece helikopterin sesini duydum kendisini görmedim. Helikopter ateş ettiğinde asfalttan seken şarapnel kolumda, kalça üstümde ve sol kolumun üstüne 3-5 yere isabet etti. Sonrasında bir vatandaşın arabasıyla beni hastaneye götürdüler. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sonra tekrardan görev yerime geldim."

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika
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