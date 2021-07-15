15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

Karabük'te şehit Metin Arslan'ın mezarı başında düzenlenen tören

Dua edilmesi, Kuran-ı Kerim okunması

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Şehit Metin Arslan Karabük'te anıldı

KARABÜK(AA)-Karabük Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen 44 yaşındaki Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, şehidin ablaları Nurcan Arslan ve Fatma Ataman ile Vali Fuat Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz ile diğer protokol üyelerince mezara karanfil konuldu.

Protokol üyeleri, şehit oğullarının yanına defnedilen; 17 Eylül 2017'de hayatını kaybeden anne Şazi ile 10 Ekim 2020'de vefat eden baba Zeki Arslan'ın mezarlarına da karanfil bıraktı.