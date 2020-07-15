15 Temmuz şehitleri Salihli'de dualarla anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri Salihli'de dualarla anıldı

Manisa'nın Salihli ilçesi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından anayasal düzeni bozmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya yönelik organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin 4'üncü yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Salihli'de de anma programı düzenlendi. Salihli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Asri ve Karaağaç Mezarlığı'ndaki şehitlikler ziyaret edildi. Tüm şehitler anısına Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Salihli'de 15 Temmuz Şehitleri anısına fidan dikim etkinliği düzenlendi. İlçedeki 10 okulda düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdu.


15 Temmuz Gazisi ziyaret edildi


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da olan ve şu an Salihli Adliyesi'nde memur olarak görev yapan 15 Temmuz Gazisi Ali Tekçe'yi evinde ziyaret etti.


Protokol üyeleri tam kadro katıldı


Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Müftüsü Adem Karakalebek, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. - MANİSA

Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri Salihli'de dualarla anıldı - Son Dakika
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