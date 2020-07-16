"15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" gerçekleştirildi - Son Dakika
"15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" gerçekleştirildi
Antalya'da, "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" gerçekleştirildi.
Antalya'da, "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" gerçekleştirildi. Konyaaltı Falez Köprülü Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na gelen sporcular ile çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
16.07.2020 04:37:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" gerçekleştirildi - Son Dakika