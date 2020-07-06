15 Temmuz şehitleri sporla anılacak - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri sporla anılacak

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, şehitler anısına çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, şehitler anısına çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

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Şehitler anısına yapılacak etkinlikler şöyle:

Motosiklet:

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" düzenleyecek.

Motosiklet tutkunlarının sürüşü, 15 Temmuz Çarşamba günü İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden saat 06.00'da başlayacak; sürücüler Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde anma törenine katılacak. Ankara'daki törenin ardından Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine toplu sürüş yapılacak.

Okçuluk:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek Şehitleri Anma Kupası Açık Hava Okçuluk Yarışması 15 Temmuz Çarşamba günü Antalya'da yapılacak.

Görme Engelliler:

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF), 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma p-Programı kapsamında on-line satranç turnuvası düzenleyecek.

Karate:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye Kata Şampiyonası, 10-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Atletizm:

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz günü tüm illerde "Demokrasi Koşusu" yapılacak.

Binicilik:

15 Temmuz Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 11-12 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Engel Atlama Yarışmaları, 16-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

15 Temmuz Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.

15 Temmuz Kupası At Terbiye Yarışmaları, 18-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

15 Temmuz Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları ve 15 Temmuz Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 18-19 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Finalleri - Nuri Oğlakçı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 25-26 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Satranç:

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma On-line Satranç Turnuvası, Antalya İlçe Temsilciliği tarafından 15-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü On-line Satranç Turnuvası, Malatya İlçe Temsilciğili tarafından 15 Temmuz'da düzenlenecek.

Bedensel Engelliler:

15 Temmuz Şehitleri Anma Kupası Açık Hava Okçuluk Yarışması, 1-15 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Modern pentatlon:

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) Online Grand Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek sporcuları, 17-18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak Modern Pentatlon 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve

Milli Birlik Günü Online Yarışı'nda bir araya getirecek.

Güreş:

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 3-8 Temmuz tarihleri arasında Peşrev, Mani ve Davul Zurna yarışmaları yapılacak.

Bisiklet:

15 Temmuz Yarışları Ankara, Marmaris ve Kastamonu'da gerçekleştirilecek.

Atıcılık:

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Mersin'de 15-18 Temmuz tarihlerinde Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası, Bursa'da 17-19 Temmuz tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Trap Bölgesel Lig 1. Bölge ve Konya'da 17-19 Temmuz'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Trap Bölgesel Lig 2. Bölge organizasyonlarını düzenleyecek.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri sporla anılacak - Son Dakika
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