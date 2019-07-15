Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehitleri Stockholm'de anıldı
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15 Temmuz şehitleri Stockholm'de anıldı

4 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de 15 Temmuz şehitleri için Stockholm Büyükelçiliği konutunda anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri Stockholm'de anıldı, System.String[]
İsveç'in başkenti Stockholm'de 15 Temmuz şehitleri için Stockholm Büyükelçiliği konutunda anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri, İsveç'teki Stockholm Büyükelçiliği konutunda yapılan bir tören ile anıldı. Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) İsveç genel sekreteri İlhan Kaya ve Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak birer konuşma yaptı. Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

Büyükelçi Yunt yaptığı konuşmada, "Değerli vatandaşlarımız, 15 Temmuz şehitleri anma töreni dolasıyla sizleri büyükelçilik konutunda ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hain FETÖ örgütünün kalkıştığı 15 Temmuz'dan 3 yıl geçti. Bu hain gücün yaptığı hareket ülkemize yaptığı en büyük hıyanettir. Hain örgütün yaptığı vahşet tarihimizde yaşanmamıştır. Sivil halkın üzerine bombalar yağdırmıştır. Asker kılığında FETÖ'cü hainler o gece 251 vatandaşımızı şehit etmiş, 2 binden fazla vatandaşımızı yaralamıştır. Değerli vatandaşlarımız bu terör örgütünün iç yüzünü İsveç Büyükelçiliği olarak İsveç makamlarına anlatıyoruz" diye konuştu. - STOCKHOLM
Stockholm, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:42 Kaynak: İHA
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