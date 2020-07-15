15 Temmuz şehitleri TBMM'de yapılan törenle anıldı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Ekonomide, savunma sanayiinde, bağımsız enerjiye ulaşma çalışmalarında, eğitimde, sağlıkta, dış politikada ve daha birçok alanda Türkiye'nin giderek güçlenmesi, 15 Temmuz darbe girişiminin asıl sebebidir. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar bütün darbelerin gayesi ve ana hareket noktası, Türkiye'nin bir güç olarak öne çıkmasını, bağımsız politikalar geliştirmesini, küresel paylaşımın nesnesi olmaktan çıkıp ana aktörlerden biri olmasını engellemektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma töreninde konuştu. Şentop, alçakça teşebbüsün mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlere rahmet, o gece yaralanan gazilere sıhhat ve hayırlı uzun ömür dileyerek konuşmasına başladı. Şentop, "Milletimiz, o gecenin kahramanlarını gönlünün ve zihninin en mutena yerine bir ibret vesikası, bir pusula olarak nakşetmiştir. Böyle anlamlı bir günde ve böyle bir mekanda ifade etmek isterim ki, kaderin irade yayından istikbale bir umut ve iddia oku olarak fırlattığı aziz milletimizin mazisi, çetin imtihanlardan geçmek, ecnebi tasallutuyla bir avuç hainin tertibi arasında yoğrulmak olmuştur. Evvela ve ehemmiyetle ifade etmeliyim ki, biz bir matem töreni, gidenlerin ardından ağıt yakmak için burada değiliz. Burada bir araya gelişimizin gayesi ve manası, 15 Temmuz ihanetine geçit vermeyen kararlılığın hala diri, o asil mukavemet ruhunun el'an cari olduğunu ilan etmektir" ifadelerini kullandı.

Şentop, şöyle konuştu:

"Tarihen ve tecrübeyle sabittir ki, cemiyetleri kahramanlar ilerletir, milleti şehitler ve feda hissiyle öne atılanlar yükseltir. Dolayısıyla buradaki toplantımız, cemiyetin kahramanlarına, milletin şehitlerine borcunu ödeme, bunu da bıraktıkları asil mirası üstlenerek yapma gayesine matuftur. Şu arkamda gördüğünüz anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir edilmesin diye meydanlara akıp kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların aziz hatırasına dikilmiştir. Bu anıtın burada, 100 yıl önce vatan sathının her bir köşesinden verilen destekle açılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinin kalbinde yükselmesi boşuna değildir ve bunun iki esaslı sebebi vardır. Evvela, 100'üncü yılını iftiharla kutladığımız bu yüce Meclis, Milli Mücadele'nin karargahlığını yapmış ve gazilik ünvanını her zerresiyle haketmiş bir milli merkezdir. İkincisi, 15 Temmuz gecesi işbirlikçi kimlikleriyle en net bir şekilde ortaya çıkan ihanet çetesinin ana hedeflerinden birisi de, Milli Mücadele'nin karargahı ve milli iradenin tecelligahı olan bu yüce Meclis olmuştur. Buraya saldırmışlardır, çünkü düşman tasallutunun içimize sızdırdığı bu ihanet taifesi zannetmiştir ki, düşman toplarının sesi Polatlı'dan gelirken bile direnmeyi teslimiyete tercih eden bu milli merkez düşürülürse Türkiye'nin diz çökmesi kolay olacaktır. Fakat öyle olmadı ve hainin hesabı tutmadı. O gece bu yüce Meclis'te, az ileride Genelkurmay kavşağında millet direnirken, az yukarıda Emniyet Genel Müdürlüğü önünde emniyet güçlerimiz ve vatandaşlarımız hainlere geçit vermezken, gazi Meclis'in şerefli mensupları, bombaların altında milli iradeyi kahramanca savundular."

15 Temmuz hain darbe girişiminin temel sebebinin Türkiye'nin dünyada söz söylemesini mümkün kılacak, mevcut küresel sistemin adaletsizliklerine itiraz edecek bir güç haline gelmeye başlaması olduğunu vurgulayan Şentop, "Ekonomide, savunma sanayinde, bağımsız enerjiye ulaşma çalışmalarında, eğitimde, sağlıkta, dış politikada ve daha bir çok alanda Türkiye'nin giderek güçlenmesi, 15 Temmuz darbe girişiminin asıl sebebidir. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar bütün darbelerin gayesi ve ana hareket noktası, Türkiye'nin bir güç olarak öne çıkmasını, bağımsız politikalar geliştirmesini, küresel paylaşımın nesnesi olmaktan çıkıp ana aktörlerden biri olmasını engellemektir. Her on yılda bir gerçekleşen, nesilleri tarumar eden, vatandaşla devleti arasında aşılmaz duvarlar örüp siyasi kan davaları başlatan ve milleti yoksullaştıran bütün darbeler, Türkiye'nin ilerlemesine, kalkınmasına ve refahına yönelik yabancı kaynaklı saldırılardır. Dolayısıyla, 15 Temmuz hain darbe girişimini anarken, şehitlerin kahramanlığını ve gazilerin fedakarlığını hatırlamakla yetinemeyiz. Eğer o gece milletimizin gösterdiği direnişin gereğini yapmak istiyorsak, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve bağımsız bir güç olarak yükselmesi yönünde geliştirilen politikaları sürdürmek zorundayız" dedi.

(İHA)