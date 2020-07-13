15 Temmuz şehitleri TKİ'nin düzenlediği törenle anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri TKİ'nin düzenlediği törenle anıldı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle anma töreni düzenlendi.

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Törende günün anlam ve önemini anlatan kısa film gösterisinin ardından bir konuşma yapan TKİ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Hasan Hüseyin Erdoğan, "15 Temmuz gecesi demokrasi ve cumhuriyetimizi yok etmek isteyen vatan hainleri kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak ve ölüme meydan okuyarak hamdolsun hainleri başarısız hale getirdik. Bu girişimde feda ettiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Gazilerimize de Cenab-ı Allah'tan sıhhat ve şifalar diliyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleri, dirayetleri, kararlı ve dik duruşları ile tarih yazdılar. Hain darbe girişimi sırasında asil milletimizin tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi gösterdiği duruşu ve direnişi ile demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi Allah'a hamd olsun muhafaza ettiler. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize ve devletimize sahip çıktıkça inşallah Allah'ın izniyle hiç kimse milletin iradesine el uzatmaya cesaret edemeyecektir" ifadelerini kullandı.


15 Temmuz gecesinden karelerin bulunduğu belgesel gösterimi sırasında şehit yakını ve gaziler gözyaşlarına hakim olamadı. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerin de katıldığı program, çiçek ve hediye takdimi ile sona erdi. - ANKARA

Türkiye Kömür İşletmeleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:22 Kaynak: İHA

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20:03
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