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15 Temmuz şehitleri unutulmadı

1 saat önce

15 Temmuz şehitleri unutulmadı 15 Temmuz Gazileri darbe girişiminde şehit olan arkadaşlarını unutmadıİSTANBUL 15 Temmuz gazileri, bayramın 2'inci gününde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etti.

15 Temmuz şehitleri unutulmadı
15 Temmuz Gazileri darbe girişiminde şehit olan arkadaşlarını unutmadı
İSTANBUL 15 Temmuz gazileri, bayramın 2'inci gününde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etti.
15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberinde bulunan gaziler bayramda 15 Temmuz şehitlerini unutmadı.
15 Temmuz Gaziler Platformunda bir araya gelen gazi ve şehit yakınları burdaki bayramlaşmanın ardından Cennet mezarlığında 15 Temmuz Şehitleri Murat Kocatürk ve Mehmet Güder'i kabri başında ziyaret ederek Kur'an-i Kerim okudular.
15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut yaptığı açıklamada devlet büyüklerini minnettar olduklarını belirterek, "Ramazan Bayramı münasebetiyle bugün Gaziler platformunda bulunmaktayız. Şehit yakınları ve gaziler için bayramı yad ediyoruz. 15 Temmuz ruhunu unutmayacağız, yaşantımıza yansıtacağız. Milletin birlik beraberliği devletin bekası için bundan sonraki neslimize de yaşantımızla örnek olacağız. Ülkemizde 15 Temmuz'la bir direniş olmuştur, bunu da devam ettireceğiz" diye konuştu.
15 Temmuz şehitleri unutulmadı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
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